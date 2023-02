Pallavolo: Coppa Italia, Mattarella assisterà alla finale (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, assisterà alla finale della Del Monte Coppa Italia di Superlega, organizzata dalla Lega Pallavolo Serie A insieme alla Fipav Lazio e alla Fipav Roma. Il Capo dello Stato sarà presente al Palazzo dello Sport di Roma per la supersfida di domenica pomeriggio -fischio d'inizio ore 16.00- tra le due vincitrici delle due semifinali del sabato (Perugia-Piacenza e Trento-Milano). Dopo aver ricevuto in Quirinale le nazionali di Pallavolo e aver presenziato alla finale di Coppa Italia di Serie A1 femminile nella passata stagione, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergiodella Del Montedi Superlega, organizzata dLegaSerie A insiemeFipav Lazio eFipav Roma. Il Capo dello Stato sarà presente al Palazzo dello Sport di Roma per la supersfida di domenica pomeriggio -fischio d'inizio ore 16.00- tra le due vincitrici delle due semifinali del sabato (Perugia-Piacenza e Trento-Milano). Dopo aver ricevuto in Quirinale le nazionali die aver presenziatodidi Serie A1 femminile nella passata stagione, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Pallavolo: Coppa Italia, Mattarella assisterà alla finale - - karda70 : #Volleyball ?? #Superlega #DelMonteCoppaItalia: il calendario della #FinalFour, dove vederla in tv e streaming… - IlBacodaSeta : Pubblico delle grandi occasioni a Palazzolo per la Coppa Verona di pallavolo Ad organizzare è stata la società ASD… - Fra7russo : RT @karda70: #Superlega ?? la #DelMonteCoppaItalia presentata a @Roma in #Campidoglio: una #finalfour da sogno #Pallavolo @Today_it - @rom… - Lazio_TV : Sold out per la due giorni -