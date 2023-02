Pallanuoto femminile | Serie A1 2023 | SIS Roma-Brizz Nuoto 26-4 Capitoline in testa a punteggio pieno

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) LaA1 di2022-vede disputarsi oggi, mercoledì 22 febbraio, l’anticipo della quindicesima giornata, la sesta di ritorno: la SISdomina in casa contro laper 26-4 e resta inalla classifica a, riportandosi a +8 sull’Orizzonte a parità di match giocati ed a +11 sul Plebiscito Padova, che però ha disputato due gare in meno died etnee. TABELLINOSIS26-4 SIS: E. Eichelberger, F. Troncanetti, G. Galardi 2, Carosi, S. Giustini 4, C. Ranalli 5, D. Picozzi 2, C. Tabani 3, C. Nardini 3, L. Di Claudio, A. Cocchiere 2, Andrews ...

2' DI LETTURA L' Ekipe Orizzonte ritrova subito i tre punti, vincendo nettamente sul campo del Como Nuoto nell'anticipo della quindicesima giornata di Serie A1 di. Le catanesi hanno superato le lombarde per 18 - 4, al termine di un match mai in discussione. Tutti a favore delle rossazzurre i parziali di gioco, conquistati dalla squadra ...... dopo il primo posto nella serie A, arriva la vittoria in trasferta nella seconda gara del campionato nazionale serie C per la Cosenza. I ragazzi di Mister Gianmarco Manna ...

Vittoria netta dell'Ekipe Orizzonte ai danni del Como nuoto e tre punti ritrovati immediatamente. Partita mai in discussione ...È proprio un periodo d’oro per la società Aqa: dopo il primo posto nella serie A femminile, arriva la vittoria in trasferta nella seconda gara del campionato nazionale serie C per la Cosenza pallanuot ...