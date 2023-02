Palinsesti Rai | primavera 2023 – Rai1 a tutta fiction | Alessio Boni è Il Maresciallo Fenoglio Su Rai2 le semifinali dell’Eurovision

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 22 febbraio 2023)(foto US Rai) La Rai ha definito iprimaverili della stagione tv in corso (periodo di riferimento aprile/maggio). Ecco, salvo variazioni di cui vi terremo aggiornati, cosa andrà in onda su Rai 1, Rai 2 e Rai 3 nei prossimi mesi.Rai 1, aprile/maggioLaè protagonista delladi Rai 1 con nuovi titoli, da Circeo con protagonista Greta Scarano (al via a marzo, distribuita da Paramount+ dal 15 settembre 2022) a Vivere Non è un Gioco da Ragazzi, serie in tre puntate con Stefano Fresi, Nicole Grimaudo e Claudio Bisio, fino adnei panni de Il. Tornano Un Passo dal Cielo con la settima stagione ...