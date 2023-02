Palermo, oltre tremila studenti sfileranno per la pace (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Palermo, 22 feb. (Adnkronos) - Dopo un anno di guerra, la giornata della pace. Il Presidio per la pace di Palermo, insieme a Europe for peace, lancia un evento il 24 febbraio - nel ricordo dell'invasione russa dello scorso anno nello stesso giorno - "per dire basta alla guerra". All'iniziativa parteciperanno oltre 35 scuole di Palermo e provincia di ogni ordine grado. Attesi, fino a questo momento, oltre 3.200 studenti, ma le adesioni aumentano di giorno in giorno. Dopo il concentramento alle 8.30 a piazza Politeama, un corteo - che sarà aperto da una performance dell'Orchestra di fiati del Conservatorio di Musica Alessandro Scarlatti di Palermo - sfilerà attraverso via Dante per raggiungere i Cantieri Culturali alla Zisa. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023), 22 feb. (Adnkronos) - Dopo un anno di guerra, la giornata della. Il Presidio per ladi, insieme a Europe for peace, lancia un evento il 24 febbraio - nel ricordo dell'invasione russa dello scorso anno nello stesso giorno - "per dire basta alla guerra". All'iniziativa parteciperanno35 scuole die provincia di ogni ordine grado. Attesi, fino a questo momento,3.200, ma le adesioni aumentano di giorno in giorno. Dopo il concentramento alle 8.30 a piazza Politeama, un corteo - che sarà aperto da una performance dell'Orchestra di fiati del Conservatorio di Musica Alessandro Scarlatti di- sfilerà attraverso via Dante per raggiungere i Cantieri Culturali alla Zisa. ...

