Palermo, il Comune intitolerà una strada al missionario Biagio Conte (Di mercoledì 22 febbraio 2023) caption id="attachment 336738" align="alignleft" width="150" Biagio Conte/captionAvviato l'iter per intitolare una strada di Palermo a Biagio Conte, il missionario laico fondatore della Missione Speranza e Carità morto il 12 gennaio a causa di una malattia. La sesta commissione consiliare del Comune ha infatti votato una mozione per intitolare a fratel Biagio il tratto di strada che attualmente è denominato via Tiro a segno e che da corso dei Mille giunge fino all'angolo con via Archirafi, dove da 30 anni ha sede la Missione. La commissione - presieduta da Ottavio Zacco e composta anche da Giuseppe Lupo, Teresa Leto, Dario Chinnici e Leonardo Canto - si è espressa all'unanimità."Un riconoscimento da parte della città di ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 22 febbraio 2023) caption id="attachment 336738" align="alignleft" width="150"/captionAvviato l'iter per intitolare unadi, illaico fondatore della Missione Speranza e Carità morto il 12 gennaio a causa di una malattia. La sesta commissione consiliare delha infatti votato una mozione per intitolare a fratelil tratto diche attualmente è denominato via Tiro a segno e che da corso dei Mille giunge fino all'angolo con via Archirafi, dove da 30 anni ha sede la Missione. La commissione - presieduta da Ottavio Zacco e composta anche da Giuseppe Lupo, Teresa Leto, Dario Chinnici e Leonardo Canto - si è espressa all'unanimità."Un riconoscimento da parte della città di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CittadinidiTwtt : RT @ComunePalermo: #NewsPA - Giovani e spazio pubblico: Traiettorie Urbane presenta la mappatura per la consapevolezza urbana di Palermo ht… - GiornaleLORA : Comune, Palermo, Intitolazione, strada , Fratel Biagio Conte, Consiglio, comunale, approva, mozione, presentata , sesta, Commissione, - ComunePalermo : #NewsPA - Intitolazione strada a Fratel Biagio Conte. Consiglio comunale approva mozione presentata dalla sesta Com… - ComunePalermo : #NewsPA - Giovani e spazio pubblico: Traiettorie Urbane presenta la mappatura per la consapevolezza urbana di Paler… - infoitinterno : Palermo, aumento a 30 ore per i lavoratori part time del Comune -