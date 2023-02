Palermo, gli studenti in visita alla Legione Carabinieri (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Palermo, 22 feb. (Adnkronos) - Gli alunni degli Istituti Comprensivi Statali “Emilio Salgari – plesso Alongi”, “Gioeni - Trabia” e “Rita Levi Montalcini” di Palermo incontrano l'Arma dei Carabinieri. Arrivati presso la caserma Carlo Alberto Dalla Chiesa, a bordo dei pullman dell'Arma, sono stati accolti dal comandante della Legione Carabinieri Sicilia, Generale di Divisione Rosario Castello e da una folta rappresentanza di militari del Comando Legione e della locale Associazione Nazionale Carabinieri. Durante l'incontro i ragazzi hanno visitato i luoghi storici siti all'interno del quartiere militare che ospita il Comando Legione e il 12° Reggimento Carabinieri Sicilia. Una prima sosta è stata fatta ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023), 22 feb. (Adnkronos) - Gli alunni degli Istituti Comprensivi Statali “Emilio Salgari – plesso Alongi”, “Gioeni - Trabia” e “Rita Levi Montalcini” diincontrano l'Arma dei. Arrivati presso la caserma Carlo Alberto DChiesa, a bordo dei pullman dell'Arma, sono stati accolti dal comandante dellaSicilia, Generale di Divisione Rosario Castello e da una folta rappresentanza di militari del Comandoe della locale Associazione Nazionale. Durante l'incontro i ragazzi hannoto i luoghi storici siti all'interno del quartiere militare che ospita il Comandoe il 12° ReggimentoSicilia. Una prima sosta è stata fatta ...

