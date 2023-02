PA e trattamento dati dei cittadini: le ultime raccomandazioni dello European Data Protection Board (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’European Data Protection Board (EDPB) viene tradotto, in italiano, nel Comitato europeo per la Protezione dei dati e ha sostituito – a partire da maggio 2018 – quello che prima era il gruppo di lavoro “Articolo 29”. Lo scopo di questo organismo europeo indipendente è quello di garantire una coerente applicazione del Regolamento generale della Protezione dei dati (GDPR) promuovendo la cooperazione tra le autorità di protezione dei dati dell’Unione europea. Tra le varie raccomandazioni e le direttive date dall’organo troviamo quelle in merito all’uso del cloud Pubblica Amministrazione, come sottolineato da Monitora PA (comunità di hacker attivisti che puntano a proteggere i dati degli italiani) nella loro lettera in cui chiedono agli ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’(EDPB) viene tradotto, in italiano, nel Comitato europeo per la Protezione deie ha sostituito – a partire da maggio 2018 – quello che prima era il gruppo di lavoro “Articolo 29”. Lo scopo di questo organismo europeo indipendente è quello di garantire una coerente applicazione del Regolamento generale della Protezione dei(GDPR) promuovendo la cooperazione tra le autorità di protezione deidell’Unione europea. Tra le variee le direttive date dall’organo troviamo quelle in merito all’uso del cloud Pubblica Amministrazione, come sottolineato da Monitora PA (comunità di hacker attivisti che puntano a proteggere idegli italiani) nella loro lettera in cui chiedono agli ...

