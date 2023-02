Osimhen: “Tanti club su di me, ma il Napoli viene prima delle mie ambizioni personali” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Victor Osimhen, protagonista della vittoria del Napoli a Francoforte ha parlato ai microfoni di ESPN: “Futuro? Tanti club su di me, decide la società”. Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha rilasciato un’intervista a ESPN, in cui ha affrontato diverse tematiche, tra cui il suo futuro e il desiderio di vincere trofei con la squadra azzurra. Nonostante l’attenzione dei top club internazionali, il bomber nigeriano si è detto concentrato sul Napoli e sul raggiungimento degli obiettivi stagionali della squadra. Essere il miglior marcatore non è in realtà la mia priorità principale. La squadra viene prima della mia ambizione personale. Titolo capocannoniere? Se lo vinco, va bene, ma quello che voglio fare è provare a ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Victor, protagonista della vittoria dela Francoforte ha parlato ai microfoni di ESPN: “Futuro?su di me, decide la società”. Victor, attaccante del, ha rilasciato un’intervista a ESPN, in cui ha affrontato diverse tematiche, tra cui il suo futuro e il desiderio di vincere trofei con la squadra azzurra. Nonostante l’attenzione dei topinternazionali, il bomber nigeriano si è detto concentrato sule sul raggiungimento degli obiettivi stagionali della squadra. Essere il miglior marcatore non è in realtà la mia priorità principale. La squadradella mia ambizione personale. Titolo capocannoniere? Se lo vinco, va bene, ma quello che voglio fare è provare a ...

