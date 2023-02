Osimhen su Napoli: Le Sue Parole Sul Futuro Sono Chiare (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Victor Osimhen, la stella che illumina il campo! Victor Osimhen è una stella che brilla in campo. Venti reti stagionali Sono la dimostrazione del suo talento. E non è un caso che tutti vogliano il nigeriano. Ma De Laurentiis sa come blindare i propri calciatori, e quindi si dovrà vedere cosa succederà in estate. Il bomber del Napoli, intanto, ha dichiarato a ESPN: “Se vinco il titolo di capocannoniere mi va bene, ma mi interesserà vincere trofei con la squadra“. Un obiettivo chiaro, quello di Osimhen, che vuole portare il Napoli al trionfo. Una meteora che, come una cometa, illumina il campo con la sua presenza e le sue giocate. Una meteora che, come una freccia, colpisce il bersaglio con le sue reti. Osimhen, con la sua lucidità, ha anche parlato del suo ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Victor, la stella che illumina il campo! Victorè una stella che brilla in campo. Venti reti stagionalila dimostrazione del suo talento. E non è un caso che tutti vogliano il nigeriano. Ma De Laurentiis sa come blindare i propri calciatori, e quindi si dovrà vedere cosa succederà in estate. Il bomber del, intanto, ha dichiarato a ESPN: “Se vinco il titolo di capocannoniere mi va bene, ma mi interesserà vincere trofei con la squadra“. Un obiettivo chiaro, quello di, che vuole portare ilal trionfo. Una meteora che, come una cometa, illumina il campo con la sua presenza e le sue giocate. Una meteora che, come una freccia, colpisce il bersaglio con le sue reti., con la sua lucidità, ha anche parlato del suo ...

