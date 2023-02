Osimhen sostituito da Spalletti nel finale: il tecnico spiega il motivo del cambio (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nel post partita di Eintracht Francoforte – Napoli, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto Luciano Spalletti. La squadra guidata dal tecnico toscano si è aggiudicato il primo degli ottavi di finale della Champions League. In gol come sempre Victor Osimhen e il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo. L’allenatore partenopeo, nelle sue dichiarazioni, ha parlato anche del centravanti nigeriano. L’ex Lille non voleva abbandonare il campo, ma Spalletti lo ha sostituito per motivi precauzionali, dato che l’attaccante si è toccato più volte i flessori. Osimhen Eintracht NapoliSpalletti su Osimhen: “Voleva giocare ancora” Queste le sue parole: Già abbiamo dimostrato di poterci stare a questo livello, ma si deve ancora passare il ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nel post partita di Eintracht Francoforte – Napoli, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto Luciano. La squadra guidata daltoscano si è aggiudicato il primo degli ottavi didella Champions League. In gol come sempre Victore il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo. L’allenatore partenopeo, nelle sue dichiarazioni, ha parlato anche del centravanti nigeriano. L’ex Lille non voleva abbandonare il campo, malo haper motivi precauzionali, dato che l’attaccante si è toccato più volte i flessori.Eintracht Napolisu: “Voleva giocare ancora” Queste le sue parole: Già abbiamo dimostrato di poterci stare a questo livello, ma si deve ancora passare il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Spazio_Napoli : Osimhen sostituito da Spalletti nel finale: il tecnico spiega il motivo del cambio - sportli26181512 : Napoli, per Osimhen allarme rientrato: in Champions contro l'Eintracht ci sarà: Spalletti può tirare un sospiro di… - cigansever : RT @lucacerchione: Dall’entourage di #Osimhen mi dicono le sue condizioni fisiche non destano preoccupazione. In #SassuoloNapoli è stato so… - ArmandoPietroD : RT @lucacerchione: Dall’entourage di #Osimhen mi dicono le sue condizioni fisiche non destano preoccupazione. In #SassuoloNapoli è stato so… - scala_mario : RT @lucacerchione: Dall’entourage di #Osimhen mi dicono le sue condizioni fisiche non destano preoccupazione. In #SassuoloNapoli è stato so… -