Osimhen | “Ora penso solo al Napoli | ma il futuro dipende da loro”

Victor Osimhen è stato ancora una volta decisivo per il Napoli, come in Serie A anche in Champions League. È sua la prima firma contro l'Eintracht che ha spalancato la strada agli uomini di Spalletti verso i quarti di finale. Con la rete di ieri sera è arrivato a 20 gol segnati in stagione e non siamo nemmeno arrivati a marzo. Non è strano che su di lui ci siano gli occhi dei più importanti club del mondo. Osimhen: "futuro? Spetta al club decidere" Victor Osimhen ha parlato ai microfoni di ESPN a proposito del suo futuro e non solo. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: Sassuolo, Italy, 17th February 2023. Victor Osimhen of SSC Napoli celebrates after scoring to give the side a 2-0 lead during the Serie A match ...

