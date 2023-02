Osimhen beccato | il gesto rubato dopo il rigore sbagliato da Kvara | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ilcontro l'Eintracht non cambia l'ottima prova di un campione come Kvichatskhelia. Il georgiano si è fatto ipnotizzare da Kevin Trapp al momento del calcio didel possibile vantaggio (fallo di Buta su). Ma proprio il nigeriano ha rincuorato il georgiano: "Alza la testa", gli dice accompagnando le parole con uneloquente. Gli mette la mano sotto il mento e fa una leggera pressione verso l'alto. Non deve chinare il capo, non deve sentirsi in colpa anche se dentro avverte un caos di emozioni. Deve fare solo una cosa, reagire. Perché la squadra è con lui, Perché Victor c'è. È 2-0 finale, la squadra di Spalletti va anche in Champions È successo tutto nel momento cruciale della prima frazione quando la squadra di Spalletti, aggirati ...