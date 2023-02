Orsolini non si allena: le novità dal Bologna (Di mercoledì 22 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il Bologna si è allenato stamattina in vista del match contro l’Inter in programma nel prossimo turno di Serie A. Nella seduta di oggi non si è visto Orsolini a causa di un leggero stato febbrile, ma non sembra essere in dubbio in vista del match contro i nerazzurri. Sono tornati in gruppo, invece, Soumaoro e Sansone mentre Arnautovic ha svolto lavoro differenziato. L’attaccante continua il suo recupero, ma dovrebbe saltare quantomeno le prossime due giornate. Fantacalcio.it per Adnkronos L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 febbraio 2023) (Adnkronos) – Ilsi èto stamattina in vista del match contro l’Inter in programma nel prossimo turno di Serie A. Nella seduta di oggi non si è vistoa causa di un leggero stato febbrile, ma non sembra essere in dubbio in vista del match contro i nerazzurri. Sono tornati in gruppo, invece, Soumaoro e Sansone mentre Arnautovic ha svolto lavoro differenziato. L’attaccante continua il suo recupero, ma dovrebbe saltare quantomeno le prossime due giornate. Fantacalcio.it per Adnkronos L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

