Orrico: “Nel Napoli c’è uno ‘sciamano’ che condiziona i calciatori” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Corrado Orrico dichiara che nel Napoli c’è uno ‘sciamano’ che condiziona i calciatori partenopei che rendono al meglio Corrado Orrico, ex allenatore di Empoli ed Inter, parla del momento del Napoli ai microfoni di 1 Station Radio: “Il Napoli ha un vero e proprio sciamano! Luciano Spalletti ha una grande capacità di condizionare i suoi giocatori, e farli rendere al meglio da squadra. Guardate Kvara, è un calciatore che si sta completando grazie al lavoro di Spalletti. Il georgiano ha potuto limare alcune tendenze che in campo non gli permettevano di dialogare al meglio con i compagni, oggi invece lavora anche e soprattutto per il gruppo. Anche Lozano sta tornando a grandi livelli, fornendo un apporto migliore e soprattutto costante alla ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Corradodichiara che nelc’è unochepartenopei che rendono al meglio Corrado, ex allenatore di Empoli ed Inter, parla del momento delai microfoni di 1 Station Radio: “Ilha un vero e proprio sciamano! Luciano Spalletti ha una grande capacità dire i suoi giocatori, e farli rendere al meglio da squadra. Guardate Kvara, è un calciatore che si sta completando grazie al lavoro di Spalletti. Il georgiano ha potuto limare alcune tendenze che in campo non gli permettevano di dialogare al meglio con i compagni, oggi invece lavora anche e soprattutto per il gruppo. Anche Lozano sta tornando a grandi livelli, fornendo un apporto migliore e soprattutto costante alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : Orrico: 'Nel Napoli c'è uno 'sciamano' che condiziona i calciatori' #CalcioNapoli #orrico #ForzaNapoliSempre - piano_inclinato : RT @dorinileonardo: Roald Dahl di nuovo sotto accusa, stavolta per il genere degli Umpa Lumpa. Allora, che sia un'occasione per scoprire o… - saraepunto : RT @dorinileonardo: Roald Dahl di nuovo sotto accusa, stavolta per il genere degli Umpa Lumpa. Allora, che sia un'occasione per scoprire o… - dorinileonardo : Roald Dahl di nuovo sotto accusa, stavolta per il genere degli Umpa Lumpa. Allora, che sia un'occasione per scopri… -