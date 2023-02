Oroscopo Paolo Fox Giovedì 23 Febbraio 2023: Toro ottimista (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’Oroscopo di Paolo Fox per oggi, Febbraio 23 2023 Ariete Nel corso della giornata di oggi sentirete crescere il buon senso, le persone che vi stanno accanto solleciteranno anche il vostro parere riguardo una questione e fareste bene ad essere chiari e sinceri. Siete in vena di condividere idee e pareri oltre che di dimostrare quanto valete. Vi attende una buona settimana. Toro Vi sentite particolarmente ottimisti in questo periodo, poco importa che questa giornata potrebbe provocare qualche problema, intralcio o rallentamento. Questa fiducia deriva dal fatto che amici e colleghi sostengono le vostre idee, hanno fiducia in voi. Gemelli Un capitolo della vostra vita è giunto al termine ma, nonostante la malinconia e il dispiacere, il libro che state scrivendo è tutt’altro che ... Leggi su zon (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’diFox per oggi,23Ariete Nel corso della giornata di oggi sentirete crescere il buon senso, le persone che vi stanno accanto solleciteranno anche il vostro parere riguardo una questione e fareste bene ad essere chiari e sinceri. Siete in vena di condividere idee e pareri oltre che di dimostrare quanto valete. Vi attende una buona settimana.Vi sentite particolarmente ottimisti in questo periodo, poco importa che questa giornata potrebbe provocare qualche problema, intralcio o rallentamento. Questa fiducia deriva dal fatto che amici e colleghi sostengono le vostre idee, hanno fiducia in voi. Gemelli Un capitolo della vostra vita è giunto al termine ma, nonostante la malinconia e il dispiacere, il libro che state scrivendo è tutt’altro che ...

