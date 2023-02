Oristano | 13enne uccisa a coltellate | arrestata la madre

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) (Adnkronos) – Tredicennein provincia dila. Per ora la 52enne, che sabato pomeriggio a Silì ha ucciso l’adolescente, resta piantonata all’ospedale San martino, ma appena sarà possibile verrà trasferita nel carcere cagliaritano di Uta, dove c’è un’adeguata struttura clinica in grado di assisterla. Da subito gli inquirenti non avevano dubbi sulla sua colpevolezza e l’autopsia sul corpo della ragazzina ha rivelato che le cause della morte sono state le trenta, inferte dalla donna. Oggi la gip Federica Fulgheri ha accolto le richieste del pm Valerio Bagattini ed è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Domani sarà lutto cittadino. L’appuntamento per l’ultimo saluto all’adolescente, morta sabato scorso, è alle 15 nella chiesa di San Pietro Apostolo. ...