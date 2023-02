Orio, più sicurezza in aeroporto: approvato il nuovo piano contro possibili atti terroristici (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Bergamo. Il prefetto Giuseppe Forlenza ha approvato l’aggiornamento del piano “Leonardo Da Vinci/Bgy Il Caravaggio”, ovvero il piano di sicurezza aeroportuale che disciplina le procedure finalizzate alla prevenzione, al controllo e alla repressione di atti terroristici condotti nell’ambito dell’aeroporto di Orio al Serio. “Il nuovo piano nasce dall’esigenza di adeguare le procedure d’intervento alle modifiche strutturali dello scalo aereo di Orio al Serio – in fase di costante e rilevante ampliamento strutturale-, che ne hanno trasformato il volto, così da rendere pienamente efficace il sistema di sicurezza aeroportuale, inteso sia come attività di ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Bergamo. Il prefetto Giuseppe Forlenza hal’aggiornamento del“Leonardo Da Vinci/Bgy Il Caravaggio”, ovvero ildiaeroportuale che disciplina le procedure finalizzate alla prevenzione, alllo e alla repressione dicondotti nell’ambito dell’dial Serio. “Ilnasce dall’esigenza di adeguare le procedure d’intervento alle modifiche strutturali dello scalo aereo dial Serio – in fase di costante e rilevante ampliamento strutturale-, che ne hanno trasformato il volto, così da rendere pienamente efficace il sistema diaeroportuale, inteso sia comevità di ...

