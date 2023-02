Oriana scoppia a piangere per le parole di Signorini: “Mi hanno dato dell’ubriacona” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Quella di lunedì è stata una puntata molto dura per Oriana Marzoli. Alfonso Signorini ha bacchettato la gieffina venezuelana perché – secondo lui – beve troppo vino: “Vedere le tue reazioni in relazione a un eccesso di uso del vino anche no. Bevi troppo. C’è bisogno che te lo dica io?“. Come se non bastasse Orietta Berti ha detto a Luca Onestini che i suoi lati migliori escono fuori con Ivana Mrazova e non con Oriana. Il crollo di Oriana: “Mi dicono che sono un’ubriacona”. Oggi pomeriggio la Marzoli è scoppiata a piangere: “Io di solito sono molto forte e non amo fare la vittima. Però non sono fatta di pietra. È tutto, sono solo cose brutte: mi mettono allo stesso livello, mi dicono che sono un’ubriacona. Anche sentire Orietta dire che tiro fuori il peggio di Luca e che sono una ... Leggi su biccy (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Quella di lunedì è stata una puntata molto dura perMarzoli. Alfonsoha bacchettato la gieffina venezuelana perché – secondo lui – beve troppo vino: “Vedere le tue reazioni in relazione a un eccesso di uso del vino anche no. Bevi troppo. C’è bisogno che te lo dica io?“. Come se non bastasse Orietta Berti ha detto a Luca Onestini che i suoi lati migliori escono fuori con Ivana Mrazova e non con. Il crollo di: “Mi dicono che sono un’ubriacona”. Oggi pomeriggio la Marzoli èta a: “Io di solito sono molto forte e non amo fare la vittima. Però non sono fatta di pietra. È tutto, sono solo cose brutte: mi mettono allo stesso livello, mi dicono che sono un’ubriacona. Anche sentire Orietta dire che tiro fuori il peggio di Luca e che sono una ...

