Oriana Ruzzini | “Pronti a correre per il post Gori E Azione si chiarisca le idee”

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Bergamo. Alleanza Verdi e Sinistra Bergamo, al via il percorso di ascolto della cittadinanza in vista delle amministrative 2024. L’Alleanza Verdi e Sinistra si è riunita venerdì sera in un’assemblea aperta e partecipata presso il Circolino della Malpensata per analizzare gli esiti del voto in città e in provincia, nonché per programmare i futuri passaggi politici che porteranno Bergamo e altri comuni della bergamasca, tra cui Romano di Lombardia, alle elezioni amministrative del 2024. Ed è in virtù del prossimo importante appuntamento che attende la città cheinserisce i pensieri e l’analisi fatte a seguito dell’incontro della scorsa settimana: “Il nostro obiettivo è quello di cominciare fin da ora a portare avanti una campagna di ascolto nei confronti della città e dei cittadini, andando alla ricerca, soprattutto, delle tasche nascoste, ...