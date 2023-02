Oriana Marzoli | fino a che puntata arriverà? Cosa si aspetta Signorini

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 22 febbraio 2023)è indubbiamente una delle concorrenti più discusse del Grande Fratello Vip 7. Da quando è arrivata all’interno della casa, ha sempre trovato il modo per far parlare di lei. Certamente le polemiche nei confronti dell’influencer venezuelana non sono mai mancate. In effetti, il pubblico tv è particolarmente diviso su questa vippona ma chi la sostiene è particolarmente agguerrito e punta a farla arrivarealla fine del reality.ci riuscirà davvero? A dire la sua in tal senso ci ha pensato il conduttore del programma tv, Alfonso. Alfonsodice la sua:a che punto può arrivareMolti lettori di Chi, hanno scritto al direttore del settimanale proprio parlando di ...