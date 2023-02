Oriana e Nikita prima del GF Vip, spuntano video di feste illegali e frasi agghiaccianti sul covid: il web infuriato (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Sono ancora loro le protagoniste di questo discutissimo Grande Fratello Vip. Le due concorrenti questa volta hanno fatto infuriare la rete per cose accadute ancora prima di entrare in casa e ch solo ora stanno uscendo fuori Qualcuno, infatti, ha pubblicato in rete video della Marzoli durante il periodo del covid e un video della L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Sono ancora loro le protagoniste di questo discutissimo Grande Fratello Vip. Le due concorrenti questa volta hanno fatto infuriare la rete per cose accadute ancoradi entrare in casa e ch solo ora stanno uscendo fuori Qualcuno, infatti, ha pubblicato in retedella Marzoli durante il periodo dele undella L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Il televoto è ricco di Vipponi e questa sera uno di loro dovrà abbandonare i giochi: chi sarà tra Antonino, Attilio… - GrandeFratello : Oriana ha sganciato lo scoop della settimana su Antonella e Nikita! Scopriamo le reazioni a caldo della Casa subito… - GrandeFratello : La scelta di Oriana: ad andare direttamente al televoto di lunedì, che porterà ad una eliminazione, è Nikita. #GFVIP - Amy994L : @Riuk22 Ma è impossibile ci sono persone che votano solo per Antonella o solo per Nikita quando sono insieme metter… - alessia08435159 : RT @MangelaVilo: Mentre Nikita guarda il suo aereo si avvicina Matteo per abbracciarla e la telecamera si sposta su Oriana che non ha senso… -