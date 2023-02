Ordina un pranzo vegano in aereo e gli servono solo una banana (Di mercoledì 22 febbraio 2023) È rimasto senza parole il passeggero che durante un volo della Japan Airlines dopo aver Ordinato un pranzo vegano si è visto servire solo una banana. Certo non si aspettava un lauto pasto ma nemmeno un unico frutto. Kris Chari, sgomento, ha... Leggi su europa.today (Di mercoledì 22 febbraio 2023) È rimasto senza parole il passeggero che durante un volo della Japan Airlines dopo averto unsi è visto servireuna. Certo non si aspettava un lauto pasto ma nemmeno un unico frutto. Kris Chari, sgomento, ha...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitestero : Passeggero vegano ordina il pranzo in aereo e gli servono solo una banana - andfranchini : Passeggero vegano ordina il pranzo in aereo e gli servono solo una banana. E lui denuncia la compagnia - TuttoQuaNews : RT @leggoit: Passeggero vegano ordina il pranzo in aereo e gli servono solo una #banana. E lui denuncia la compagnia - leggoit : Passeggero vegano ordina il pranzo in aereo e gli servono solo una #banana. E lui denuncia la compagnia - none_f_yr_bsns : @UnaCertaCarmen @siani_a Ué ce putessem arapì nu ristorante Ristorante ca fa sul pasta e patane c'a provola, genove… -