Orban mette in pericolo le sanzioni alla Russia (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Mercoledì pomeriggio gli ambasciatori europei si riuniranno per decidere sul decimo pacchetto di sanzioni che martedì è stato ostacolato dall'Ungheria. È un copione ormai visto e rivisto quello che vede il governo di Orban sabotare puntualmente le azioni europee dirette contro la Russia. Come già raccontato da Formiche.net, il decimo pacchetto di sanzioni aggiunge ai divieti esistenti ban sulle importazioni nell'Ue di gomma, asfalto e bitume (tutti derivati petroliferi) e sulle esportazioni verso la Russia di veicoli pesanti come camion e macchine da costruzione, pompe e materiali edili. Soprattutto include nuovi individui inseriti in lista nera e la richiesta ungherese di rimuovere quattro di queste persone ha bloccato il procedimento. Inoltre, le sanzioni europee vanno rinnovate ogni ...

