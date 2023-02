Ora il Napoli non potrà più nascondersi neanche in Champions (Gazzetta) (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La Gazzetta sulla vittoria del Napoli 2-0 in casa dell’Eintracht nell’andata degli ottavi di finale di Champions. Peggio per il Napoli. Adesso non potrà più nascondersi neanche in Champions. Non dopo questo successo da grande, da squadra che non può accontentarsi dei quarti di finale. Deve inchinarsi l’Eintracht, campione dell’ultima Europa League, ma piccolo e sperduto al cospetto delle meraviglie di Osimhen, Lobotka, Anguissa, Kvara e Lozano, vera chiave del match con i suoi strappi irresistibili a destra. Deve inchinarsi anche il maestro Glasner, uno degli allievi della scuola Red Bull, qui annichilito dal gioco di Spalletti che ha mandato all’aria tutte le mosse a sorpresa durate lo spazio di un quarto d’ora. L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Lasulla vittoria del2-0 in casa dell’Eintracht nell’andata degli ottavi di finale di. Peggio per il. Adesso nonpiùin. Non dopo questo successo da grande, da squadra che non può accontentarsi dei quarti di finale. Deve inchinarsi l’Eintracht, campione dell’ultima Europa League, ma piccolo e sperduto al cospetto delle meraviglie di Osimhen, Lobotka, Anguissa, Kvara e Lozano, vera chiave del match con i suoi strappi irresistibili a destra. Deve inchinarsi anche il maestro Glasner, uno degli allievi della scuola Red Bull, qui annichilito dal gioco di Spalletti che ha mandato all’aria tutte le mosse a sorpresa durate lo spazio di un quarto d’ora. L'articolo ...

