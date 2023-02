Ora il capo del gruppo Wagner mette nel mirino il Cremlino: «Ogni russo dica al governo di mandarci armi» (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Continuano gli attacchi di Yevgeny Prigozhin, capo e fondatore del gruppo militare privato Wagner, contro il ministero della Difesa russo. Il titolare del dicastero, Sergei Shoigu, accusato a più riprese di essere un «traditore», è nelle mire dell’oligarca perché, a suo dire, non starebbe inviando rifornimenti militari ai membri del gruppo Wagner. Sono giorni che Prigozhin attacca il membro dell’esecutivo russo: «Ci avete tolto le munizioni mentre ve ne andate in vacanza», ha detto il 20 febbraio. Adesso, il capo del gruppo Wagner esorta i cittadini a fare pressione sull’esercito e sugli organi politici affinché siano spedite le munizioni necessarie ai suoi uomini. Un appello insolito, che restituisce ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Continuano gli attacchi di Yevgeny Prigozhin,e fondatore delmilitare privato, contro il ministero della Difesa. Il titolare delstero, Sergei Shoigu, accusato a più riprese di essere un «traditore», è nelle mire dell’oligarca perché, a suo dire, non starebbe inviando rifornimenti militari ai membri del. Sono giorni che Prigozhin attacca il membro dell’esecutivo: «Ci avete tolto le munizioni mentre ve ne andate in vacanza», ha detto il 20 febbraio. Adesso, ildelesorta i cittadini a fare pressione sull’esercito e sugli organi politici affinché siano spedite le munizioni necessarie ai suoi uomini. Un appello insolito, che restituisce ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giuseppeiacobe3 : Meloni non può promettere niente a Kiev senza l’accordo con gli alleati di governo, che ora dopo le dichiarazioni d… - kakashi81hatake : RT @pbecchi: Le parole di Zelensky, espresse in ora in conferenza stampa, sono offensive nei confronti di @berlusconi che resta il capo di… - Si_Mo_Na_70 : RT @pbecchi: Le parole di Zelensky, espresse in ora in conferenza stampa, sono offensive nei confronti di @berlusconi che resta il capo di… - cleona12 : RT @pbecchi: Le parole di Zelensky, espresse in ora in conferenza stampa, sono offensive nei confronti di @berlusconi che resta il capo di… - StefanoDeloren1 : RT @ardigiorgio: Su decreto #ilva per il pd interviene Furlan,fino a poco fa capo della Cisl,che ha sempre difeso produzione e occupazione… -