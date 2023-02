OPPO MWC 2023: tutto ciò che verrà presentato (Di mercoledì 22 febbraio 2023) OPPO metterà in mostra alcuni dei suoi dispositivi flagship tra cui OPPO Find N2 Flip, nuovi prodotti per la connettività e device IoT OPPO annuncia la partecipazione al Mobile World Congress (MWC) 2023 che si terrà a Barcellona dal 27 febbraio al 2 marzo. In linea con il tema dell’evento “Inspire to Believe”, OPPO metterà in mostra alcuni dei suoi dispositivi flagship tra cui OPPO Find N2 Flip, nuovi prodotti per la connettività e device IoT, oltre alle sue ultime innovazioni in termini di ricerca e sviluppo nell’ambito chip, smart-health, AR e ricarica rapida. OPPO approfitterà di questa occasione per condividere anche i dettagli dei suoi progressi nel raggiungimento degli obiettivi globali di sostenibilità e i piani futuri per il perseguimento degli ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 22 febbraio 2023)metterà in mostra alcuni dei suoi dispositivi flagship tra cuiFind N2 Flip, nuovi prodotti per la connettività e device IoTannuncia la partecipazione al Mobile World Congress (MWC)che si terrà a Barcellona dal 27 febbraio al 2 marzo. In linea con il tema dell’evento “Inspire to Believe”,metterà in mostra alcuni dei suoi dispositivi flagship tra cuiFind N2 Flip, nuovi prodotti per la connettività e device IoT, oltre alle sue ultime innovazioni in termini di ricerca e sviluppo nell’ambito chip, smart-health, AR e ricarica rapida.approfitterà di questa occasione per condividere anche i dettagli dei suoi progressi nel raggiungimento degli obiettivi globali di sostenibilità e i piani futuri per il perseguimento degli ...

