OnePlus 9 Pro scontato di 400€, quasi a metà prezzo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) sul costo ufficiale di 999€ nella versione di 256 GB di memoria interna. Ci sono altri smartphone in offerta su Amazon. Ricorda che le offerte Amazon vanno prese al volo perché possono cambiare o terminare in qualsiasi momento per cui, se hai un interesse verso un prodotto in particolare, non esitare ad acqistarlo. Dash Cam e videocamera per retromarcia in offerta OnePlus 9 Pro scontato di 400€ Acquista su Amazon OPPO RENO8 Pro Smartphone 5G, AI Tripla fotocamera 50+8+2MP, Selfie 32MP, Display 6.7” 120HZ AMOLED, 4500mAh, RAM 8GB (Esp. fino 13GB) + ROM 256GB, Extra Garanzia 24+6Mesi, Colore Glazed Green prezzo scontato del 13%: 699€ invece di 799,99€ Acquista su Amazon OnePlus 9 Pro 5G Smartphone con Fotocamera Hasselblad, 12 GB RAM + 256 GB, Nero (Stellar Black o Morning ... Leggi su pantareinews (Di mercoledì 22 febbraio 2023) sul costo ufficiale di 999€ nella versione di 256 GB di memoria interna. Ci sono altri smartphone in offerta su Amazon. Ricorda che le offerte Amazon vanno prese al volo perché possono cambiare o terminare in qualsiasi momento per cui, se hai un interesse verso un prodotto in particolare, non esitare ad acqistarlo. Dash Cam e videocamera per retromarcia in offerta9 ProdiAcquista su Amazon OPPO RENO8 Pro Smartphone 5G, AI Tripla fotocamera 50+8+2MP, Selfie 32MP, Display 6.7” 120HZ AMOLED, 4500mAh, RAM 8GB (Esp. fino 13GB) + ROM 256GB, Extra Garanzia 24+6Mesi, Colore Glazed Greendel 13%: 699€ invece di 799,99€ Acquista su Amazon9 Pro 5G Smartphone con Fotocamera Hasselblad, 12 GB RAM + 256 GB, Nero (Stellar Black o Morning ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giannifioreGF : #OnePlus9Pro scontato di 400€, quasi a metà prezzo - infoitscienza : OnePlus 10 Pro: a QUESTO PREZZO è un VERO AFFARE (anche in 12 rate) - levenditop : ?? #Custodia per Oneplus 8 7 7T Pro 6 6T Nord CE Z Cover funda design unico modello in in offerta illuminante ??… - OfferteToste : ?? #OnePlus 9 Pro 5G Smartphone con Fotocamera Hasselblad, 12 GB RAM + 256 GB quasi a metà prezzo?? ?? A soli 5… - offertegiorno : ? MINIMO STORICO BOMBA 599,00€ invece di 999,00€ (-40%) ____ OnePlus 9 Pro 5G Smartphone con Fotocamera Hasselbl… -