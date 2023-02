Onana: «Non mi preoccupa il Porto ma l’Inter! Fino in fondo? Dimostrato» (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Onana è intervenuto prima di Inter-Porto, partita valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. La sua analisi pre-match affidata a Prime Video DIMOSTRAZIONE – André Onana ha parlato così prima dell’inizio di Inter-Porto: «Non sono preoccupato del Porto ma dell’Inter, dobbiamo fare bene in campo dimostrando di essere più forti. Inzaghi dice che possiamo arrivare Fino in fondo? L’ho detto anche io! Quello che ha detto Inzaghi lo penso anche io, contro il Barcellona abbiamo Dimostrato di essere in grado di farcela». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 22 febbraio 2023)è intervenuto prima di Inter-, partita valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. La sua analisi pre-match affidata a Prime Video DIMOSTRAZIONE – Andréha parlato così prima dell’inizio di Inter-: «Non sonoto delma dell’Inter, dobbiamo fare bene in campo dimostrando di essere più forti. Inzaghi dice che possiamo arrivarein? L’ho detto anche io! Quello che ha detto Inzaghi lo penso anche io, contro il Barcellona abbiamodi essere in grado di farcela». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale ...

