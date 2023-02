Onana | «È un grande giorno | possiamo sognare e fare grandi cose!»

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Andrésuona la carica per Inter-Porto di questa sera. Il portiere nerazzurro ha sottolineato tutta l’importanza della partita e le possibilità della squadra, ai microfoni di Mediaset InfinityIN– Andrénon ha dubbi a pochi minuti da Inter-Porto: «È un. È vero che non raggiungiamo i quarti di finale da molto tempo, ma quest’annoqualcosa di. La Champions League è sempre qualcosa di diverso e speciale. Facendo bene le cose che sappiamosono sicuro che andremo avanti. Io sono motivato e per nulla preoccupato. Abbiamo molti giocatori esperti e abituati a questi palcoscenici. Giochiamo in casa con i nostri tifosi a sostenerci. ...

Quando è arrivato all'Inter, Inzaghi sembrava l'unico in grado di curare il malato della ... per fare in modo che le assenze dei titolari pesassero meno " Mkhitaryan, Asllani, Bellanova,...

Le parole di Onana, portiere dell'Inter, nel pre-partita del match, valido per gli Ottavi di finale di UEFA Champions League, contro il Porto ... Una statistica che va riscritta qui e adesso: per la gloria, ma anche per quei 10 milioni in più che vale il passaggio.