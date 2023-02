Omicidio Pesaro, fermato in Romania presunto killer (Di mercoledì 22 febbraio 2023) (Adnkronos) – C’è un fermo in relazione all’Omicidio di Pierpaolo Panzieri, imprenditore edile di 30 anni, ucciso a Pesaro. La persona fermata sarebbe stata intercettata in Romania durante un controllo. Panzieri era stato trovato senza vita ieri mattina dal fratello nella sua casa di via Gavelli, a Pesaro. Sul corpo decine di coltellate inferte probabilmente al culmine di una lite, secondo gli investigatori. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 febbraio 2023) (Adnkronos) – C’è un fermo in relazione all’di Pierpaolo Panzieri, imprenditore edile di 30 anni, ucciso a. La persona fermata sarebbe stata intercettata indurante un controllo. Panzieri era stato trovato senza vita ieri mattina dal fratello nella sua casa di via Gavelli, a. Sul corpo decine di coltellate inferte probabilmente al culmine di una lite, secondo gli investigatori. L'articolo proviene da Italia Sera.

