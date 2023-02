Omicidio Pamela Mastropietro, ergastolo confermato per Oseghale. Ci fu violenza sessuale (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Roma, 22 feb — Si è chiuso oggi il processo d’appello bis che vedeva imputato il 33enne nigeriano Innocent Oseghale — già condannato in via definitiva all’ergastolo per avere ucciso e fatto a pezzi la 18enne Pamela Mastropietro — stavolta per il solo reato di violenza sessuale: i giudici di secondo grado della Corte d’Assise di appello di Perugia hanno confermato, dopo un’ora di camera di consiglio, la condanna per stupro nei confronti dell’immigrato. Applausi alla lettura della sentenza, assente l’imputato. «Non ho parole. Ho temuto per una sentenza diversa. Adesso bisogna sperare di superare la Cassazione», queste le parole di Stefano, il padre, all’uscita dal tribunale. «ergastolo, ergastolo», ha urlato invece la mamma di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Roma, 22 feb — Si è chiuso oggi il processo d’appello bis che vedeva imputato il 33enne nigeriano Innocent— già condannato in via definitiva all’per avere ucciso e fatto a pezzi la 18enne— stavolta per il solo reato di: i giudici di secondo grado della Corte d’Assise di appello di Perugia hanno, dopo un’ora di camera di consiglio, la condanna per stupro nei confronti dell’immigrato. Applausi alla lettura della sentenza, assente l’imputato. «Non ho parole. Ho temuto per una sentenza diversa. Adesso bisogna sperare di superare la Cassazione», queste le parole di Stefano, il padre, all’uscita dal tribunale. «», ha urlato invece la mamma di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fratotolo2 : Omicidio #PamelaMastropietro, ergastolo confermato per Oseghale: ci fu violenza sessuale - vivereroma : Omicidio Pamela Mastropietro, confermato l'ergastolo per Oseghale - aude_ita : RT @IlPrimatoN: Rimane l'aggravante per stupro per #Oseghale. 'Smembrò Pamela per coprire la violenza sessuale' - IlPrimatoN : Rimane l'aggravante per stupro per #Oseghale. 'Smembrò Pamela per coprire la violenza sessuale' - GianniVaretto : RT @LaStampa: Omicidio di Pamela Mastropietro, confermato l’ergastolo a Oseghale. La mamma della ragazza: “Bene la pena, ma fuori ci sono a… -