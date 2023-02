Omicidio Pamela Mastropietro, confermato ergastolo a Oseghale (Di mercoledì 22 febbraio 2023) confermato l'ergastolo per Innocent Oseghale accusato di avere ucciso e fatto a pezzi la diciottenne Pamela Mastropietro nel gennaio del 2018 a Macerata. L'imputato non era presente in aula al momento della lettura della sentenza. C'erano invece i genitori della giovane. Il processo d'appello bis ha riguardato solo il reato di violenza sessuale ed è stato trasmesso a Perugia per questioni procedurali dopo che la Cassazione aveva definitivamente confermato la condanna per l'Omicidio. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 22 febbraio 2023)l'per Innocentaccusato di avere ucciso e fatto a pezzi la diciottennenel gennaio del 2018 a Macerata. L'imputato non era presente in aula al momento della lettura della sentenza. C'erano invece i genitori della giovane. Il processo d'appello bis ha riguardato solo il reato di violenza sessuale ed è stato trasmesso a Perugia per questioni procedurali dopo che la Cassazione aveva definitivamentela condanna per l'

