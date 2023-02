Omicidio Pamela, appello bis per Oseghale: porte chiuse per i testimoni (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Così ha stabilito il presidente della Corte di Assise di appello per tutelare la riservatezza dei due uomini Leggi su lanazione (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Così ha stabilito il presidente della Corte di Assise diper tutelare la riservatezza dei due uomini

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnsaMarche : Sentiti a porte chiuse testimoni processo omicidio Pamela. A Perugia nuova udienza appello bis per Innocent Oseghale - qn_lanazione : Omicidio Pamela, appello bis per Oseghale: porte chiuse per i testimoni - anperillo : RT @TgrRaiUmbria: Omicidio Mastropietro: nuova udienza in corte d'assise a Perugia per Oseghale #IoSeguoTgr @TgrRai - TgrRai : RT @TgrRaiUmbria: Omicidio Mastropietro: nuova udienza in corte d'assise a Perugia per Oseghale #IoSeguoTgr @TgrRai - GuidoAlberto6 : RT @TgrRaiUmbria: Omicidio Mastropietro: nuova udienza in corte d'assise a Perugia per Oseghale #IoSeguoTgr @TgrRai -