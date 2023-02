Omicidio di Pierpaolo Panzieri, fermato il presunto killer (Di mercoledì 22 febbraio 2023) AGI - Michael Alessandrini, il trentenne sospettato dell'Omicidio di Pierpaolo Panzieri, avvenuto lunedì sera a Pesaro, è stato raggiunto e fermato in Romania. Lo si apprende da fonti investigative. Gli inquirenti hanno individuato l'uomo seguendo le tracce dell'auto di famiglia con la quale aveva lasciato precipitosamente Pesaro. Dal puzzle che sta mettendo insieme il personale della Squadra mobile, con il coordinamento del sostituto procuratore Silvia Cecchi, emerge che vittima e presunto assassino si conoscessero sin dall'infanzia. Alessandrini, che avrebbe problemi psichiatrici, si sarebbe fatto invitare a cena dall'amico: lunedì sera, nella casa di Panzieri a Pesaro. Poi per cause ancora da capire l'ospite avrebbe afferrato un coltello e colpito più volte il padrone di casa. Pierpaolo, questa la ricostruzione degli ... Leggi su agi (Di mercoledì 22 febbraio 2023) AGI - Michael Alessandrini, il trentenne sospettato dell'di Pierpaolo Panzieri, avvenuto lunedì sera a Pesaro, è stato raggiunto ein Romania. Lo si apprende da fonti investigative. Gli inquirenti hanno individuato l'uomo seguendo le tracce dell'auto di famiglia con la quale aveva lasciato precipitosamente Pesaro. Dal puzzle che sta mettendo insieme il personale della Squadra mobile, con il coordinamento del sostituto procuratore Silvia Cecchi, emerge che vittima eassassino si conoscessero sin dall'infanzia. Alessandrini, che avrebbe problemi psichiatrici, si sarebbe fatto invitare a cena dall'amico: lunedì sera, nella casa di Panzieri a Pesaro. Poi per cause ancora da capire l'ospite avrebbe afferrato un coltello e colpito più volte il padrone di casa. Pierpaolo, questa la ricostruzione degli ...

