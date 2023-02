Omicidio di Pamela Mastropietro, la procura di Perugia chiede la conferma dell’ergastolo per Oseghale (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La procura di Perugia ha chiesto la conferma dell’ergastolo per Innocent Oseghale, l’uomo di origini nigeriane già condannato al massimo della pena per l’Omicidio di Pamela Mastropietro, la diciottenne uccisa a Macerata il 30 gennaio 2018. Lo scorso 25 gennaio si è aperto il processo di appello bis davanti alla Corte di assise d’appello di Perugia. Oseghale è stato già condannato all’ergastolo per avere ucciso e fatto a pezzi la giovane Pamela Mastropietro nel gennaio del 2018 a Macerata. Il processo bis, attualmente in corso, riguarda il solo reato di violenza sessuale. Oggi in aula, durante la sua requisitoria, il sostituto procuratore di Perugia ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ladiha chiesto laper Innocent, l’uomo di origini nigeriane già condannato al massimo della pena per l’di, la diciottenne uccisa a Macerata il 30 gennaio 2018. Lo scorso 25 gennaio si è aperto il processo di appello bis davanti alla Corte di assise d’appello diè stato già condannato all’ergastolo per avere ucciso e fatto a pezzi la giovanenel gennaio del 2018 a Macerata. Il processo bis, attualmente in corso, riguarda il solo reato di violenza sessuale. Oggi in aula, durante la sua requisitoria, il sostitutotore di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgrRaiUmbria : Omicidio Pamela Mastropietro. Giudici in camera di consiglio, sentenza attesa in serata - CronacheMc : APPELLO BIS - La requisitoria della procura generale: «Lei si è opposta e non immaginava di incontrare un brutale a… - Open_gol : L’uomo, già condannato per l’omicidio della giovane, è imputato nel processo di appello bis per l’accusa di stupro - TgrRai : RT @TgrRaiUmbria: Omicidio Pamela Mastropietro, chiesta la conferma dell'ergastolo per Oseghale - TgrRaiUmbria : Omicidio Pamela Mastropietro, chiesta la conferma dell'ergastolo per Oseghale -