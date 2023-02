Oltre il Superbonus. Per Bankitalia serve una riforma delle spese fiscali (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il Superbonus ha avuto un impatto significativo su... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ilha avuto un impatto significativo su... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mov5Stelle : In campagna elettorale sostenevano il Superbonus per prendere voti, appena arrivati al Governo lo affossano. A risc… - ladyonorato : Decisione devastante per il comparto edile oltre che del tutto incompatibile con gli obiettivi UE di efficientament… - Gianluca_8 : RT @Ale_ToddeM5S: Con il blocco dei crediti fiscali e dello sconto in fattura il governo NON risolve il problema dei crediti incagliati, an… - aciappici : RT @Ale_ToddeM5S: Con il blocco dei crediti fiscali e dello sconto in fattura il governo NON risolve il problema dei crediti incagliati, an… - io_surf : Anche ora si parla di crediti fittizi per oltre 3Mld che non sono 9 cari #vespa / #meloni generati da truffe su tu… -