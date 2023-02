Oliviero Toscani sceglie Elly Schlein: "Bonaccini sembra un direttore delle pompe funebri" (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Oliviero Toscani ha le idee molto chiare sulle Primarie del Partito Democratico. Tra Elly Schlein e Stefano Bonaccini "nessun dubbio, voto Elly Schlein perché è una persona intelligente e talentuosa e se vincesse lei cambierebbe... Leggi su europa.today (Di mercoledì 22 febbraio 2023)ha le idee molto chiare sulle Primarie del Partito Democratico. Trae Stefano"nessun dubbio, votoperché è una persona intelligente e talentuosa e se vincesse lei cambierebbe...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marisavillani : RT @Rosy87234986: @fuoridalcorotv @mariogiordano5 Troppa importanza a quell'ignorantello da nulla! Cancello via via dalla lista dei miei ac… - dick_handley : RT @Rosy87234986: @fuoridalcorotv @mariogiordano5 Troppa importanza a quell'ignorantello da nulla! Cancello via via dalla lista dei miei ac… - riri000196 : RT @Rosy87234986: @fuoridalcorotv @mariogiordano5 Troppa importanza a quell'ignorantello da nulla! Cancello via via dalla lista dei miei ac… - vittorio_poli : RT @Rosy87234986: @fuoridalcorotv @mariogiordano5 Troppa importanza a quell'ignorantello da nulla! Cancello via via dalla lista dei miei ac… - qubidipi : RT @Rosy87234986: @fuoridalcorotv @mariogiordano5 Troppa importanza a quell'ignorantello da nulla! Cancello via via dalla lista dei miei ac… -