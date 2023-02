Olimpiadi Parigi 2024, la risposta del CIO alla coalizione anti-Russia: “Prendiamo atto dei dubbi, lavoreremo su neutralità” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Continua a tenere banco la vicenda legata all’esclusione degli atleti russi e bielorussi dalle competizioni internazionali ed un loro possibile “reintegro” soprattutto in vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Solo ieri era stato diramato un comunicato congiunto da parte di 30 comitati nazionali che si sono definiti contrari al ritorno degli atleti di Russia e BieloRussia. La risposta del CIO non si è fatta attendere. I principali dubbi alzati dalla coalizione erano i seguenti: “seri dubbi su come ragionevolmente gli atleti russi e bielorussi possano competere su basi di neutralità” e “gli stretti legami e affiliazioni tra gli atleti russi e l’esercito russo”, citando direttamente la nota pubblicata ieri. Il CIO ha ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Continua a tenere banco la vicenda legata all’esclusione degli atleti russi e bielorussi dalle competizioni internazionali ed un loro possibile “reintegro” soprattutto in vista dei Giochi Olimpici di. Solo ieri era stato diramato un comunicato congiunto da parte di 30 comitati nazionali che si sono definiti contrari al ritorno degli atleti die Bielo. Ladel CIO non si è fatta attendere. I principalialzati derano i seguenti: “serisu come ragionevolmente gli atleti russi e bielorussi possano competere su basi di” e “gli stretti legami e affiliazioni tra gli atleti russi e l’esercito russo”, citando direttamente la nota pubblicata ieri. Il CIO ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Olimpiadi Parigi 2024, la risposta del CIO alla coalizione anti-Russia: “Prendiamo atto dei dubbi, lavoreremo su ne… - PedraEli : domani forse riusciamo a prendere i biglietti per le Olimpiadi di Parigi 2024 sono agitataaa - TuttoQuaNews : RT @qnazionale: Olimpiadi 2024, trenta Paesi dicono no alla presenza di russi e bielorussi - qnazionale : Olimpiadi 2024, trenta Paesi dicono no alla presenza di russi e bielorussi - OA_Sport : Olimpiadi Parigi 2024, 30 Paesi si oppongono alla partecipazione di russi e bielorussi - -