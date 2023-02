Ok definitivo a piano REPowerEU per nuovi capitoli nei Pnrr (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il Consiglio affari generali dell'Ue svoltosi a Bruxelles ha dato la sua approvazione definitiva al testo del Regolamento sul piano "REPowerEU" che prevede la possibilità di aggiungere un nuovo capitolo, da presentare entro fine aprile, ai Piani nazionali di ripresa e resilienza (Pnrr) sottoposti dagli Stati membri alla Commissione nel quadro del Recoveru Plan post pandemico "NextGenerationEU", con nuovi progetti da realizzare entro il 2026. I nuovi progetti dovranno riguardare gli obiettivi specifici di REPowerEU, che la Commissione europea aveva proposto il 18 maggio 2022, sullo sfondo della guerra in Ucraina, per liberare al più presto l'Ue dalla dipendenza dai carburanti fossili russi.Gli obiettivi riguarderanno specificamente piani per il risparmio e l'efficienza energetica e per ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il Consiglio affari generali dell'Ue svoltosi a Bruxelles ha dato la sua approvazione definitiva al testo del Regolamento sul" che prevede la possibilità di aggiungere un nuovo capitolo, da presentare entro fine aprile, ai Piani nazionali di ripresa e resilienza () sottoposti dagli Stati membri alla Commissione nel quadro del Recoveru Plan post pandemico "NextGenerationEU", conprogetti da realizzare entro il 2026. Iprogetti dovranno riguardare gli obiettivi specifici di, che la Commissione europea aveva proposto il 18 maggio 2022, sullo sfondo della guerra in Ucraina, per liberare al più presto l'Ue dalla dipendenza dai carburanti fossili russi.Gli obiettivi riguarderanno specificamente piani per il risparmio e l'efficienza energetica e per ...

