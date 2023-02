Ogni giorno in Italia scompaiono 47 minorenni (Di mercoledì 22 febbraio 2023) AGI - Ogni giorno in Italia vengono presentate 47 denunce di scomparsa di minori. Complessivamente nel 2022 le denunce di scomparsa di minorenni sono state 17.130, pari al 70,3% di tutte quelle presentate di cui 14.410 hanno riguardato la fascia d'età 15-17 anni, l'84,1%. E' quanto emerge dalla relazione sull'attività del commissario straordinario di governo per le persone scomparse, presentata stamane al Viminale. Delle 17.130 denunce di scomparse di minori - una media di 47 al giorno - il 75,90% ha riguardato stranieri (una media di 36 al giorno) e il 24,10%, Italiani (una media di 11 al giorno). Il dato si capovolge con riferimento ai ritrovamenti, con una percentuale del 74,27% per gli Italiani, rispetto al 29,81% per i minori ... Leggi su agi (Di mercoledì 22 febbraio 2023) AGI -invengono presentate 47 denunce di scomparsa di minori. Complessivamente nel 2022 le denunce di scomparsa disono state 17.130, pari al 70,3% di tutte quelle presentate di cui 14.410 hanno riguardato la fascia d'età 15-17 anni, l'84,1%. E' quanto emerge dalla relazione sull'attività del commissario straordinario di governo per le persone scomparse, presentata stamane al Viminale. Delle 17.130 denunce di scomparse di minori - una media di 47 al- il 75,90% ha riguardato stranieri (una media di 36 al) e il 24,10%,ni (una media di 11 al). Il dato si capovolge con riferimento ai ritrovamenti, con una percentuale del 74,27% per glini, rispetto al 29,81% per i minori ...

