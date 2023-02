Nuovo osservatorio per oggetti occultati dalla luce del Sole (Di mercoledì 22 febbraio 2023) In arrivo – In cantiere un osservatorio orbitante, per individuare oggetti vicini alla Terra con un diametro di oltre 20 metri, almeno tre settimane prima del potenziale impatto con la Terra. Neomir, (Near-Earth Object Mission in the Infra-Red), il nome del rilevatore dell’Agenzia Spaziale Europea, verrà collocato oltre l’atmosfera terrestre al punto 1 di Langrange (L1) e sarà dotato di uno strumento a infrarossi di ultima generazione. Di strumenti e di software dedicati per individuare asteroidi potenzialmente pericolosi ne esistono diversi da decenni, ma Neomir è diverso. E’ progettato per scoprire oggetti celesti che viaggiano nascosti nel bagliore della nostra stella, molti di questi non sono ancora catalogati e, quindi, hanno un percorso sconosciuto. Una volta dispiegato e reso operativo, il telescopio potrà rilevare qualsiasi ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 22 febbraio 2023) In arrivo – In cantiere unorbitante, per individuarevicini alla Terra con un diametro di oltre 20 metri, almeno tre settimane prima del potenziale impatto con la Terra. Neomir, (Near-Earth Object Mission in the Infra-Red), il nome del rilevatore dell’Agenzia Spaziale Europea, verrà collocato oltre l’atmosfera terrestre al punto 1 di Langrange (L1) e sarà dotato di uno strumento a infrarossi di ultima generazione. Di strumenti e di software dedicati per individuare asteroidi potenzialmente pericolosi ne esistono diversi da decenni, ma Neomir è diverso. E’ progettato per scoprirecelesti che viaggiano nascosti nel bagliore della nostra stella, molti di questi non sono ancora catalogati e, quindi, hanno un percorso sconosciuto. Una volta dispiegato e reso operativo, il telescopio potrà rilevare qualsiasi ...

