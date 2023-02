Nuovi scontri in Cisgiordania tra Israele e palestinesi: 9 morti (Di mercoledì 22 febbraio 2023) In Cisgiordania è un’altra giornata di scontri tra milizie palestinesi e l’esercito di Israele. A Nablus un raid militare innescato dalle forze di Gerusalemme ha ucciso 9 persone, tra cui due civili, e provocato oltre 100 feriti secondo le autorità della zona. Lo scontro a fuoco pare avesse come obiettivo un edificio nel cuore della ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Inè un’altra giornata ditra miliziee l’esercito di. A Nablus un raid militare innescato dalle forze di Gerusalemme ha ucciso 9 persone, tra cui due civili, e provocato oltre 100 feriti secondo le autorità della zona. Lo scontro a fuoco pare avesse come obiettivo un edificio nel cuore della ... TAG24.

