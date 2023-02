Nuovi bus per il trasporto urbano: giovedì inaugurazione (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nuovi bus per il trasporto urbano: giovedì 23 febbraio alle ore 12 inaugurazione e benedizione Si svolgerà giovedì 23 febbraio alle ore 12, alla presenza del sindaco Clemente Mastella e dell’assessore alla Mobilità Luigi Ambrosone, presso il deposito Trotta in via Santa Colomba, la cerimonia d’inaugurazione e benedizione dei Nuovi bus in dotazione a Trotta Mobility. Si tratta di cinque mezzi di categoria 6E, classe ambientale di ultima generazione a bassissimo impatto. “Con questi Nuovi cinque bus – spiegano il sindaco Mastella e l’assessore Ambrosone nel presentare la cerimonia di giovedì – la flotta del trasporto urbano è rinnovata al 90 per cento nell’arco di meno di un ... Leggi su puntomagazine (Di mercoledì 22 febbraio 2023)bus per il23 febbraio alle ore 12e benedizione Si svolgerà23 febbraio alle ore 12, alla presenza del sindaco Clemente Mastella e dell’assessore alla Mobilità Luigi Ambrosone, presso il deposito Trotta in via Santa Colomba, la cerimonia d’e benedizione deibus in dotazione a Trotta Mobility. Si tratta di cinque mezzi di categoria 6E, classe ambientale di ultima generazione a bassissimo impatto. “Con questicinque bus – spiegano il sindaco Mastella e l’assessore Ambrosone nel presentare la cerimonia di– la flotta delè rinnovata al 90 per cento nell’arco di meno di un ...

