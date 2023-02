Nuovi amori Reali: Poppy Delevingne fa coppia con il principe Constantine Alexios di Grecia (Di mercoledì 22 febbraio 2023) E’ nata una nuova coppia. Quella tra Alexios di Grecia, figlio del principe e pretendente al trono Pavlos, e la modella e attrice britannica, sorella di Cara. I due non si nascondono più (foto: IPA) L’arrivo della primavera porta con sé un nuovo amore… Reale. Quello tra il principe Constantine Alexios di Grecia e Poppy Delevingne. I due non si nascondono più e confermano i rumour che circolavano già da qualche giorno: è nata una coppia. Alexios e Poppy Delevingne: gli scatti rubati A sorprendere l’attrice e modella britannica e il nipote del re ... Leggi su amica (Di mercoledì 22 febbraio 2023) E’ nata una nuova. Quella tradi, figlio dele pretendente al trono Pavlos, e la modella e attrice britannica, sorella di Cara. I due non si nascondono più (foto: IPA) L’arrivo della primavera porta con sé un nuovo amore… Reale. Quello tra ildi. I due non si nascondono più e confermano i rumour che circolavano già da qualche giorno: è nata una: gli scatti rubati A sorprendere l’attrice e modella britannica e il nipote del re ...

