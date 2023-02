Nuove assunzioni da parte dei Comuni Asmel (Di mercoledì 22 febbraio 2023) (Adnkronos) - Territorialità e formazione per contrastare il flop dei concorsi “classici” Gallarate, 22 febbraio 2023 - assunzioni di personale in tempi brevissimi da parte degli oltre 4.000 Comuni soci Asmel, l'Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali. Dopo il successo del primo bando, Asmel pubblica due nuovi bandi in Gazzetta Ufficiale: il primo per l'aggiornamento dei profili professionali previsti dal precedente concorso del 2022, il secondo per nuovi profili di categoria D, C e B. Un maxi concorso che guarda, quindi, sia a integrare gli elenchi dei 15 profili già in esaurimento sia a creare nuovi elenchi per 16 ulteriori profili in modo da soddisfare tutte le esigenze professionali dei Comuni. La procedura dell'Elenco di Idonei introdotta dal ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) (Adnkronos) - Territorialità e formazione per contrastare il flop dei concorsi “classici” Gallarate, 22 febbraio 2023 -di personale in tempi brevissimi dadegli oltre 4.000soci, l'Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali. Dopo il successo del primo bando,pubblica due nuovi bandi in Gazzetta Ufficiale: il primo per l'aggiornamento dei profili professionali previsti dal precedente concorso del 2022, il secondo per nuovi profili di categoria D, C e B. Un maxi concorso che guarda, quindi, sia a integrare gli elenchi dei 15 profili già in esaurimento sia a creare nuovi elenchi per 16 ulteriori profili in modo da soddisfare tutte le esigenze professionali dei. La procedura dell'Elenco di Idonei introdotta dal ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FilippoAstone : #Avl #Italia potenzia l'organico: in arrivo 50 nuove #assunzioni - circuitolavoro : Lavoro in Eurospin: al via le nuove assunzioni in tutta Italia a febbraio e marzo 2023 - - matildesjt : RT @SardiniaPost: Neolaureati in discipline economico-giuridiche e diplomati residenti in #Sardegna hanno la possibilità di candidarsi per… - SardiniaPost : Neolaureati in discipline economico-giuridiche e diplomati residenti in #Sardegna hanno la possibilità di candidars… - Giornaleditalia : Lavoro. Paolo Capone, Leader UGL: “Necessaria una riforma del fisco per favorire investimenti e nuove assunzioni” -