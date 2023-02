Nuoro | barista trova portafogli pieno di soldi e con un appello social ritrova il proprietario

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Una piccola storia che arriva da, in Sardegna. Vincenzo Moreddu, titolare del bar Café di Bernardi, riundie lancia unper rire il. “Non mi piace essere pubblicizzato. Comunque, credo che il mio sia stato un gesto più che doveroso”, dice. L’uomo hato ilall’ingresso del suo locale. Lo ha raccolto e ha visto che dentro c’erano molte banconote da 50 euro. Non c’erano documenti, ma all’interno hato delle targhette che gli hanno fatto pensare che potesse appartenere a un corriere. Moreddu allora ha scattato una foto e ha pubblicato unsul suo profilo Facebook e su un gruppo ...

Il bel gesto è di Vincenzo Moreddu, titolare del bar Café de Bernardi di Nuoro, diventato celebre suo malgrado ... restituire soldi lavorati con sacrificio", il commento del barista.E di Nuoro. Poco meno di un’ora dopo, la svolta: portafogli restituito. «Credo che sia stato più che doveroso restituire soldi lavorati con sacrificio», è il commento, semplice e diretto, del barista ...