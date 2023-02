Novità importanti dall'Italia e grande attesa per l'Arabia Saudita (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Le ultime notizie sul mondo delle corse dei cavalli, dall'Italia e dal mondo. Dal calendario ippico per il 2023, emanato dal Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, all'attesa Saudi Cup in Arabia Saudita Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Le ultime notizie sul mondo delle corse dei cavalli,e dal mondo. Dal calendario ippico per il 2023, emanato dal Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, all'Saudi Cup in

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tutfantacalcio : ?? #JUVENTUS: importanti novità nella lista dei convocati di #Allegri per Nantes #fantacalcio #seriea - infoitscienza : WhatsApp, importanti novità per iOS e Android - melablog : iPhone 15, importanti novità per la RAM - tiziano37334426 : RT @SIAE_Official: ??Tre importanti novità nel percorso di rinnovamento dei servizi digitali di #SIAE: sono online i nuovi Portali Feste Pri… - infoitinterno : Meteo: importanti novità invernali su gran parte d'Europa la prossima settimana -