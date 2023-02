Noto avvocato di Napoli consegna droga e cellulare al cliente in carcere: arrestato (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Faceva da corriere della droga per il suo cliente un Noto avvocato del foro di Napoli di cui non sono state diffuse le generalità. Portava cellulare e panetti di droga. Il momento della consegna avveniva durante i colloqui. Ed è così che il Gip di Santa Maria Capua Vetere ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Faceva da corriere dellaper il suoundel foro didi cui non sono state diffuse le generalità. Portavae panetti di. Il momento dellaavveniva durante i colloqui. Ed è così che il Gip di Santa Maria Capua Vetere ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

