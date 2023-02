NordVPN | la migliore VPN consigliata da Informatica in Azienda

Leggi su analisideirischinformatici

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Le abbiamo provate tutte ma laVPN è risultata, quindi la consigliamo a tutti! Nessuna sponsorizzazione per questo articolo, non vogliamo solo essere obiettivi. Usare una VPN, o rete virtuale privata, è uno dei modi migliori per godere di sicurezza e privacy online. È tanto importante quanto installare un antivirus sul proprio computer o dispositivo mobile. Una VPN sicura occulta i tuoi dati grazie a una crittografia avanzata, proteggendo le tue attività online da occhi indiscreti. Tuttavia, come per altri strumenti di protezione online, la sicurezza effettiva di una VPN dipende dal servizio che si utilizza. I fornitori di servizi VPN gratuiti o economici, infatti, scendono a compromessi in merito a infrastruttura e privacy degli utenti e guadagnano a qualsiasi costo. Per questo motivo, scegliere quello giusto è importante quanto lo ...