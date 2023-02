Nordio: «Dimissioni Delmastro sono velleità: non si può devolvere ai pm il destino degli eletti» (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Da un lato c’è la politica, dall’altro la magistratura, ciascuna con le proprie prerogative, che non si possono sovrapporre. Nel corso di un Question Time alla Camera il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha dovuto nuovamente fornire un promemoria di base all’opposizione, che per l’ennesima volta ha voluto portare in aula il “caso” Delmastro, tornando ad agitare la pretesa delle Dimissioni e ricavandone, invece, l’ennesima brutta figura. Nordio: «Dimissioni Delmastro aspirazione velleitaria: devolve ai pm il destino politico degli eletti» «È una aspirazione velleitaria e metafisica che la spedizione di una informazione di garanzia possa costituire un oggetto di Dimissioni. Se così fosse, ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Da un lato c’è la politica, dall’altro la magistratura, ciascuna con le proprie prerogative, che non si possovrapporre. Nel corso di un Question Time alla Camera il ministro della Giustizia, Carlo, ha dovuto nuovamente fornire un promemoria di base all’opposizione, che per l’ennesima volta ha voluto portare in aula il “caso”, tornando ad agitare la pretesa dellee ricavandone, invece, l’ennesima brutta figura.: «aspirazione velleitaria: devolve ai pm ilpolitico» «È una aspirazione velleitaria e metafisica che la spedizione di una informazione di garanzia possa costituire un oggetto di. Se così fosse, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EnricoLetta : Abbiamo da subito chiesto le dimissioni di #DelMastro e #Donzelli per la gravità politica e istituzionale del loro… - serebellardinel : #Nordio su #Delmastro respinge la richiesta di allontanare il sottosegretario Governo #Meloni, perchè:“Spetta al mi… - SecolodItalia1 : Nordio: «Dimissioni Delmastro sono velleità: non si può devolvere ai pm il destino degli eletti»… - pengueraffaele : Nordio sul caso Delmastro: “No alle dimissioni. Non decidono i pm sulla segretezza degli atti ma il ministero” - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Nordio: “Dimissioni Delmastro? È metafisica”. E avverte i pm: “Se giudicassero l’atto segreto potrebbe crearsi un prob… -